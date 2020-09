Le petit frère du Volkswagen Tiguan sera dévoilé le 13 octobre

La division américaine de Volkswagen vient de publier une mystérieuse image pour nous annoncer le dévoilement d’un nouveau VUS sous-compact le 13 octobre prochain.

Il s’agit du petit frère du Tiguan dont la venue chez nous faisait l’objet d’intenses rumeurs depuis plusieurs mois.

« Les bonnes choses viennent en petit format, comme l’a démontré Volkswagen au fil des ans avec ses emblématiques Beetle, Golf et Jetta. Ce nouveau modèle ne fera pas exception », a déclaré le président et chef de la direction du groupe Volkswagen aux États-Unis.

L’image en question nous présente uniquement la silhouette du véhicule vu de face, incluant ses longerons de toit, ses lignes de relief sur le capot et ses phares qui viennent rejoindre le logo sur la calandre par une mince bande de lumière à DEL.

Tout laisse croire que Volkswagen nous proposera une version légèrement modifiée de son VUS sous-compact baptisé Tarek en Amérique du Sud et Tharu en Chine.

Basé sur la plateforme MQB du constructeur allemand, ce dernier mesure 4452 millimètres, soit 250 millimètres de moins que le Tiguan actuel. Il est possible que le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres qu’on retrouve ailleurs chez Volkswagen soit offert sous le capot, mais n’écartons pas un moteur de plus petite cylindrée non plus.

Vraisemblablement, ce petit VUS sera livré de série avec les roues motrices avant et le rouage intégral 4Motion en option lorsqu’il arrivera sur le marché nord-américain l’an prochain comme modèle 2022.

Suivez Le Guide de l’auto jusqu’au 13 octobre pour ne rien manquer!

En studio: c'est la fin pour la Volkswagen Golf