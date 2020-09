Volkswagen dévoile l’intérieur de son VUS électrique ID. 4

La première mondiale du tout nouveau Volkswagen ID. 4, un VUS 100% électrique, aura lieu le 23 septembre. Pour nous mettre en appétit, le constructeur nous montre à l’avance des images officielles de l’intérieur.

Premier constat : le décor ressemble beaucoup à celui de la Volkswagen ID. 3, la compacte à hayon aux allures de Golf dévoilée il y a un an et dont les ventes ont commencé en Europe.

La planche de bord très épurée ne comprend que quelques commandes physiques – non pas au centre, mais plutôt à la gauche du volant. Ce dernier arbore le nouveau logo de Volkswagen et plusieurs touches sur une garniture au fini noir lustré. Comme l’indique l’inscription au bas du volant, on a affaire ici à une version spéciale de lancement appelée First Edition.

Photo: Volkswagen

L’instrumentation est entièrement numérique, bien sûr, et on retrouve un gros écran central de 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur. Sous le pare-brise, une bande de lumière à DEL fournit un rappel visuel quand vient le temps de changer de voie ou de freiner pour éviter un obstacle, par exemple (reste à voir à quel point ce sera dérangeant). Et que dites-vous des pédales qui arborent les symboles de « Lecture » et de « Pause »? Bienvenue dans l’ère techno!

Photo: Volkswagen

Qualifié de « lounge » moderne, l’habitacle semble raffiné avec un revêtement deux tons et un éclairage ambiant à 30 couleurs. Pour ce qui est de l’espace et du confort, Volkswagen dit que son ID. 4 se compare à des VUS traditionnels de format supérieur, notamment aux places arrière.

Il est également question de portières à grande ouverture qui facilitent l’accès et d’une position de conduite surélevée. Un toit panoramique sera optionnel, tout comme des sièges avec massage. À propos, aucun cuir de provenance animale ne sera employé, même qu’un tissu en microfibres appelé ArtVelours utilisera des bouteilles en plastique recyclées.

Quant au design extérieur, on sait déjà à quoi il ressemblera grâce à des prototypes plus ou moins bien camouflés et à des images qui ont coulé de la Chine vers la mi-juin.

Revenez-nous le 23 septembre pour tous les détails et une galerie de photos complète du Volkswagen ID. 4!

