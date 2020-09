Plus de 1000 chevaux pour la Lucid Air 100% électrique

Si le constructeur californien Lucid tient ses promesses, la Lucid Air deviendra la voiture électrique la plus puissante avec 1080 chevaux, bien devant la Tesla Model S et la Porsche Taycan.

Avec ses deux moteurs à aimants permanents et son rouage à quatre roues motrices, cette force phénoménale est atteinte grâce à son unité d’entraînement électrique de plus de 900 V. Par conséquent, chaque moteur développe plus de 650 chevaux pour une puissance combinée de 1080 chevaux.

D’ailleurs, l’unité d’entraînement ne pèse que 163 lb (74 kg). Ceci est réalisé en partie par la transmission et le différentiel, qui ont été entièrement jumelés avec le moteur électrique, formant un seul système de rotation tout en étant compacts. Cela permet d’utiliser une, deux ou même trois unités pour alimenter un Lucid Air.

De plus, cette technologie permet aux moteurs de tourner jusqu’à 20 000 tr/min.

En termes de performance, la Lucid Air pourra parcourir le sprint 0-96 km/h en moins de 2,5 secondes. À titre comparatif, la Porsche Taycan fait l’exercice du 0-100 km/h en 3,5 secondes, alors que la Tesla Model S Performance le fait en 2,6 secondes en mode Ludicrous.

Le quart de mille, quant à lui, s’effectuera en 9,9 secondes. Le manufacturier affirme que ce résultat a été obtenu de manière répétée et constante. Concernant l’aérodynamisme, la voiture détient un coefficient de traînée de 0,21.

« Notre mot d’ordre est le “focusˮ depuis le premier jour chez Lucid — un accent sur des principes d’ingénierie solides, un accent sur la création d’efficacité et un accent sur la maximisation de la puissance pour concevoir un véhicule électrique de classe mondiale », a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur technique chez Lucid Motors.

Photo: Lucid Motors

Du côté de la recharge, Lucid a développé la Wunderbox. Cette unité de recharge pourra s’adapter aux multiples types de bornes de recharge et même d’effectuer une recharge à partir d’un véhicule différent. En outre, elle permet de recharger la batterie de la Air à un rythme de 32 kilomètres par minute jusqu’à concurrence de 483 kilomètres en 20 minutes.

D’autres moutures seront disponibles avec une batterie ayant une autonomie de 505 km. Il sera d’ailleurs possible d’opter pour une batterie de 113 kWh avec une autonomie supérieure pouvant aller jusqu’à 832 km. La voiture aura aussi en option, le choix de la conduite semi-autonome de niveau 3 appelée DreamDrive.

La version de production de la Lucid Air sera dévoilée en ligne le 9 septembre prochain. La livraison du modèle débutera en 2021 aux États-Unis. La disponibilité au Canada reste à confirmer.

En vidéo: un concurrent chinois veut détrôner Tesla