Une Chevrolet Volt d'occasion, une bonne affaire?

J’aimerais faire l’achat d’une Chevrolet Volt d’occasion, mais comme le modèle n’existe plus, ça m’inquiète un peu. Est-ce que c’est une voiture que vous recommandez?

Bonjour Édouard,

Le Chevrolet Volt n’existe peut-être plus comme voiture neuve, mais elle a marqué l’histoire à sa façon, étant l’une des premières voitures électriques commercialisées à grande échelle, en plus d’offrir un groupe motopropulseur unique à l’époque.

En effet, lorsque les batteries de la Volt sont vides, un petit moteur à essence se met en marche et agit comme génératrice pour fournir de l’énergie aux batteries. Ainsi, l’autonomie de la voiture est grandement augmentée, et comme un moteur à essence est plus efficace à produire de l’électricité qu’à faire tourner des roues, on obtient une consommation de carburant très intéressante. Finalement, une Volt de dernière génération peut rouler sur près de 90 km en mode électrique, et faire moins de 5,5 L/100 km en mode « essence ».

Maintenant, faire l’achat d’une Volt ne devrait pas vous stresser. Voyez-vous, même si son groupe motopropulseur peut sembler complexe, il n’est pas particulièrement dispendieux à entretenir au quotidien. Si vous utilisez beaucoup le moteur à essence, il faudra évidemment penser à faire faire les changements d’huile et voir à son entretien, mais ce petit moteur à quatre cylindres de 1,5 litre ne s’est pas montré très capricieux depuis sa commercialisation.

Quant au fait que le modèle n’est plus vendu, ce n’est pas un problème non plus. Chevrolet s’occupe encore de l’entretien, et généralement, on peut se procurer les pièces d’un modèle jusqu’à 10 ans après sa disparition. Alors, pas de soucis de ce côté, non plus! D’autant plus que les points de service de General Motors sont si nombreux que vous vivez fort probablement près de l’un d’eux.

Si vous comptez faire de longs trajets de manière répétée, la Chevrolet Volt n’est peut-être pas la meilleure voiture pour vous. Il y a plusieurs hybrides et hybrides rechargeables sur le marché qui consomment moins d’essence, comme la Toyota Prius ou encore la Honda Clarity.

Cela dit, si vous avez l’habitude de rouler une cinquantaine de kilomètres par jour et que vous avez la possibilité de recharger votre véhicule à domicile, une Volt pourrait vous permettre de parcourir la quasi-totalité de vos déplacements sans avoir à recourir à l’essence.

