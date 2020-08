Gabriel Gélinas élu membre du jury des NACTOY

Gabriel Gélinas, chroniqueur automobile bien connu dans l’équipe du Guide de l’auto, a été élu dans l’équipe du jury des prestigieux prix North American Car, Truck and Utility of the Year Awards (NACTOY).

Rassemblant une cinquantaine de membres des médias automobiles du Canada et des États-Unis, les NACTOY remettent chaque année leurs prestigieux prix de la voiture, du VUS et du camion de l’année dans le cadre du Salon de l’Auto de Détroit.

En plus de Gabriel Gélinas, deux autres journalistes du Guide de l’auto font partie de ce club sélect. Il s’agit d’Antoine Joubert et de Marc Lachapelle. Le Guide est donc très fier d’être aussi bien représenté, d’autant plus que Gabriel est également l’un des rares canadiens à faire partie du jury des World Car of the Year Awards.

Avec une équipe d’experts aussi chevronnée, Le Guide de l’auto remet lui aussi ses prix des meilleurs achats dans toutes les catégories de l’industrie une fois par année, lors de la parution annuelle de notre livre toujours aussi populaire au Québec. L’édition 2021 du Guide de l’auto sera d’ailleurs disponible en magasins dès le 23 septembre.

Au nom de toute l’équipe, félicitations Gabriel!

En vidéo: Gabriel Gélinas sur la route ave cle Audi RS Q8

Pour les amateurs de balados, ne manquez pas Au Volant, animé par Gabriel Gélinas sur QUB Radio!