Pare-brise fissuré : que devez-vous faire?

Uniban Canada devient actionnaire majoritaire du réseau Docteur du pare-brise

Peu après les récentes acquisitions des marques de commerce et réseaux de franchises Star Auto Glass et GO! Glass & Accessories, bannières situées principalement en Ontario, Uniban Canada, leader dans l'industrie du verre automobile, devient également actionnaire majoritaire de Neuromage détenteur de la marque et des droits de franchise du …