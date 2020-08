FCA rappelle ses moteurs diesels

Moteurs diesel : oui ou non?

Au cours des dernières années, on a vu les principaux acteurs de la catégorie des camionnettes pleine grandeur ajouter des motorisations diesel à leur offre. Il y a bien sûr le Ram 1500 EcoDiesel, présent sur le marché depuis belle lurette, on a vu plus récemment apparaître les Ford F-150 …