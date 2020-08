McLaren dévoile une nouvelle plateforme pour voitures hybrides

Le fabricant de supervoitures McLaren vient de dévoiler une toute nouvelle architecture légère et flexible qui servira de base à sa prochaine génération de modèles, tous électrifiés.

En effet, cette plateforme a été conçue spécifiquement pour accueillir de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides. Elle est l’œuvre de McLaren du développement jusqu’à la fabrication.

Sans donner de détails plus précis, la compagnie parle de procédures et de techniques de conception uniques au monde qui permettent de réduire considérablement le poids des véhicules tout en rehaussant leurs caractéristiques de sécurité. Naturellement, le matériau retenu est la fibre de carbone.

Photo: McLaren

Le premier fruit de cette architecture électrifiée sera la remplaçante de la McLaren 570S actuelle (ci-dessous), dont le lancement est prévu en 2021 mais qui aurait déjà été aperçue à l’essai sur la route sous forme de prototype camouflé. Celle-ci devrait utiliser un V6 biturbo jumelé à des moteurs électriques. McLaren vise une accélération de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes environ.

« Notre nouvelle architecture est tout aussi révolutionnaire que le châssis MonoCell que nous avons inauguré avec notre première voiture, la 12C, il y a de cela une décennie, a déclaré le chef de la direction de McLaren Automotive, Mike Flewitt, qui promet un niveau de performance sans précédent. Pour nous, la réduction du poids et l’électrification vont de pair en vue de créer des voitures plus efficaces qui livrent un meilleur rendement. »

Le plan « Track25 » de McLaren prévoit le lancement de 18 nouveaux modèles et dérivés à l’échelle mondiale d’ici 2025, mais les difficultés financières rencontrées par le constructeur anglais dernièrement (et les 1200 emplois supprimés à cause de la pandémie) vont inévitablement entraîner des retards.

