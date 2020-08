Lexus ES 2021 : enfin quatre roues motrices

Lexus IS 2021 : cinq choses à savoir

La nouvelle Lexus IS 2021 de quatrième génération a été dévoilée récemment et elle doit arriver chez les concessionnaires vers la fin de l’automne. Bien que ses prix, ses cotes de consommation et les détails complets de son équipement restent à officialiser, on peut croire qu’elle attirera un plus grand …