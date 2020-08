Le Subaru Outback 2014, un bon choix?

Puis-je tirer une roulotte avec une Subaru Outback?

Je possède une Honda Fit 2007 et j’aimerais me procurer une Subaru Outback 2015 à moteur à six cylindres à plat de 3,6 L. L’exemplaire qui m’intéresse affiche 80 000 kilomètres. Puis-je tirer une tente-roulotte ou une petite roulotte avec ce véhicule? ------------------------- Bonjour Annie, Une familiale à quatre roues …