En Studio : la BMW Série 7 1988 vue par Antoine Joubert

Vincent, un lecteur du Guide de l’auto, possède une BMW 735i 1988. Pas peu fier de sa voiture, il a demandé à Antoine Joubert de livrer ses impressions sur ce véhicule.

Équipée d’un moteur à six cylindres en ligne, cette grande berline allemande se démarquait par son luxe et sa puissance de 208 chevaux. Si cela peut sembler bien peu aujourd’hui, il faut comprendre que c’était une toute autre paire de manches dans les années 80.

« On réinventait littéralement la grande berline allemande », s’enthousiasme Antoine Joubert, visiblement nostalgique de cette époque. « On avait du plaisir au volant dans une grande berline, ce qui n’était pas toujours évident. »

Malheureusement, la fiabilité défaillante et les coûts d’entretien très élevés ont fait en sorte que la valeur de ces véhicules n’est pas très élevée de nos jours. Ironiquement, les BMW Série 3 de la même époque, pourtant moins rares et plus abordables à l’époque, valent désormais plus cher sur le marché!

