Confirmé : la Lucid Air écrase l’autonomie de Tesla

Si Mercedes-Benz dit être capable d’égaler l’autonomie de Tesla avec sa future EQS, Lucid Motors peut maintenant se vanter de battre l’autonomie de tous les véhicules électriques sur le marché.

En effet, la luxueuse berline Air du petit constructeur californien vient d’obtenir son évaluation officielle de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) aux États-Unis, plus précisément via l’organisme indépendant FEV North America. Elle serait officiellement capable de parcourir jusqu’à 832 kilomètres avec une recharge complète de sa batterie optionnelle de 130 kWh.

La Tesla Model S domine actuellement l’industrie avec une autonomie maximale de 647 kilomètres. C’est une différence de 185 kilomètres.

La Lucid Air devait être dévoilée au Salon de l’auto de New York en avril dernier, mais la pandémie de COVID-19 a forcé l'annulation de l'évènement. Ce sera aussi la voiture de série la plus aérodynamique au monde avec un coefficient de traînée de seulement 0,21. Quant à sa puissance, les trois moteurs électriques seraient apparemment capables de générer ensemble plus de 1 000 chevaux et d’accélérer de 0 à 96 km/h en moins de 2,5 secondes.

D’autres versions seront disponibles avec une plus petite batterie procurant une autonomie d’environ 505 kilomètres. En outre, à la manière de Tesla et de son Autopilote, la Lucid Air proposera un système de conduite semi-autonome de niveau 3 appelé DreamDrive.

Une vingtaine de détaillants ouvriront bientôt leurs portes au pays de l’Oncle Sam et les prix seront annoncés entre-temps. Quant à la disponibilité au Canada, elle reste à confirmer.

