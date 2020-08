La Chrysler 200 2015 est-elle une bonne voiture d'occasion?

J’ai actuellement l’œil sur une Chrysler 200 LX 2015 de 75 000 km, vendue à 11 000 $. S’agit-il d’un bon achat?

Bonjour Lyne,

La Chrysler 200 de 2015 à 2017 est une voiture extrêmement honnête, mais qui n’a hélas été commercialisée que pendant deux ans, le constructeur ayant ensuite choisi de jeter son dévolu sur les camions. Plus ou moins connue, cette voiture n’a donc pas eu la faveur du public, ce qui explique sa forte dépréciation. Un avantage pour vous puisque vous payez un montant inférieur à celui d’une Ford Fusion ou d’une Hyundai Sonata et nettement moindre que pour une Honda Accord ou Toyota Camry.

Confortable, la 200 propose un habitacle bien conçu et un équipement honnête. La qualité de fabrication est également supérieure à celle de plusieurs autres produits de la marque, notamment de celle de la 200 de précédente génération. Le moteur à quatre cylindres constitue cependant son point faible. Il est fiable, adéquat en matière de puissance, mais manque de raffinement et consomme un peu plus que la moyenne. Par conséquent, on lui préfère le V6, certes un peu plus gourmand, mais drôlement mieux adapté à la voiture.

Alors, s’agit-il d’un bon achat? Oui, quoique personnellement, je négocierais le montant d’environ 1 000 $, en évitant un financement de plus que trois ans (si vous y avez recours). Cela vous permettra d’avoir une équité égale ou positive sur votre voiture tout au long de votre contrat. Évitez les produits comme la garantie prolongée qui pourrait faire grimper la facture de façon considérable, puisque le principal facteur d’intérêt de cette voiture demeure son prix, qui deviendra moins compétitif si vous ajoutez des produits d’assurance et des accessoires...

