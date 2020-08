Subaru Forester ou Outback, quel modèle choisir?

Ce Jeep Gladiator 6x6 à moteur de Corvette sort de l’enfer

Comment rendre le Jeep Gladiator encore plus redoutable et extrême? Il y a différentes façons d’y arriver. On vous a déjà montré le MAXIMUM 1000 (comme dans 1 000 chevaux) du préparateur texan Hennessey. Maintenant, voici une transformation qui va beaucoup plus loin, signée par une compagnie floridienne du nom …