Quel est le prix d’un Tesla Model Y?

J’ai vu sur la route un premier Tesla Model Y et je suis tombé sous le charme. Quel est son prix?

-------------------

Bonjour Stéphane,

En effet, Tesla a débuté la livraison de ses Model Y au cours des dernières semaines. S’il était initialement prévu qu’une version à autonomie standard (370 kilomètres) soit offerte, Elon Musk et ses collègues ont changé d’avis. Ce faisant, seulement deux versions figurent actuellement au catalogue du constructeur californien.

En entrée de gamme, on retrouve la version à Longue autonomie qui peut parcourir jusqu’à 509 kilomètres avec une charge. Le manufacturier affiche un prix de 69 990 $.

Une version Performance est offerte à partir de 83 990 $. Si son autonomie annoncée est inférieure, soit 468 kilomètres. Elle est, en revanche, plus rapide. Il ne lui faudra que 3,7 secondes pour boucler le chrono de 0 à 100 km/h, ce qui représente 1,3 seconde de moins que la version à Longue autonomie.

Que vous optiez pour la version la plus abordable ou la plus dispendieuse, vous aurez droit au double moteur et bénéficierez de la traction intégrale.

Contrairement à la Tesla Model 3, le Model Y n’est pas éligible à l’une ou l’autre des subventions gouvernementales.

Notre collègue Antoine Joubert a d’ailleurs mis à l’essai le Tesla Model Y ces derniers jours.