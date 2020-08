Balado : comment importer une voiture d’une autre province?

L’Ontario augmente la limite de vitesse à 110 km/h sur une portion de l’autoroute 417

LONDON, Ontario – La limite de vitesse sera augmentée à 110 km/h dès le milieu de septembre sur l’autoroute 417, entre Ottawa/Gloucester et la frontière entre le Québec et l'Ontario, a annoncé le gouvernement ontarien vendredi. Il s’agit d’un projet pilote visant à améliorer la circulation et la sécurité sur …