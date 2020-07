En vidéo : 10 concepts étranges du début des années 2000

Si les constructeurs autombobiles laissent souvent le rationnel l'emporter sur la passion, il en va tout autrement avec les modèles concepts.

Chaque année, des modèles tous plus éclatés les uns que les autres sont présentés dans les salons automobiles ou sur le web. Et quand on regarde en arrière, on réalise que certains concepts étaient vraiment très étranges!

Au début des années 2000, plusieurs concepts ont particulièrement retenu notre attention. Si certains ont plutôt bien vieilli, disons que ce n'est pas le cas pour tous!

À voir aussi: le concept Genesis Essentia