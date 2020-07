Le fabricant de jantes BBS déclare faillite

Est-ce sécuritaire d'installer des jantes d'après-marché sur mon véhicule?

Je me suis procuré un Mazda CX-5 2018 et il me faut des jantes d’hiver. On m’a toutefois mentionné qu’il était déconseillé d’acheter des jantes qui ne sont pas d’origine puisque cela pourrait endommager les disques de frein. Comme je n’y connais pas dans le domaine, j’aurais besoin de votre …