Étude : Subaru et Lexus dominent encore pour la fidélité des clients

La firme américaine J.D. Power vient de publier son étude 2020 sur la fidélité des acheteurs de voitures et, sans surprise, ce sont les mêmes marques qui dominent encore l’industrie.

Les calculs sont basés sur les transactions effectuées de juin 2019 à mai 2020, c’est-à-dire le pourcentage des propriétaires qui choisissent la même marque quand vient le temps d’échanger leur véhicule.

Subaru trône au sommet du classement général pour une deuxième année de suite avec un taux de fidélité de 60,5%. Parmi les marques populaires, elle devance Toyota (60,3%), Honda (58,7%), Ram (57,3%) et Ford (54,3%) dans cet ordre. D’ailleurs, le top 5 n’a pas changé par rapport à 2019.

Kia, championne de la qualité initiale des véhicules selon J.D. Power, arrive juste après avec un taux de fidélité de 51,3%. À l’autre bout du classement, on retrouve Fiat (10,4%), Chrysler (14,1%) et Dodge (17,8%). Trois autres marques se situent en bas de 30%, soit MINI (26,4%), Mitsubishi (27,1%) et Buick (27,5%).

Du côté des marques de luxe, Lexus se classe toujours première avec un taux de fidélité de 48%. Elle est suivie par les quatre Allemandes, soit Mercedes-Benz (47,8%), BMW (45,1%), Porsche (44,9%) et Audi (43,4%).

En revanche, les acheteurs de véhicules de luxe sont le moins fidèles envers Jaguar (20,7%), INFINITI (27,7%) et Maserati (28,7%).

« Les constructeurs automobiles se préoccupent vraiment de la rétention de la clientèle, comme le démontrent les programmes de paiement et les incitatifs spéciaux offerts depuis le début de la pandémie de COVID-19, souligne Tyson Jominy, vice-président des données et de l’analyse chez J.D. Power. Plusieurs ont redoublé d’efforts pour assister financièrement leurs clients durant cette période d’incertitude économique, ce qui augmente grandement la confiance des gens et les incite à faire affaire avec la même marque. »

