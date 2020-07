Audi A3 2021 : de retour sous une nouvelle génération

L’Audi A3 de quatrième génération n’a pas connu sa première mondiale au prestigieux Salon de l’auto de Genève en mars 2020, annulé à la dernière minute en raison de la pandémie, mais plutôt sur Internet.

L’A3 est un modèle très important pour la marque d’Ingolstadt ,qui a réussi à en vendre plus de cinq millions d’exemplaires depuis le début du modèle de première génération en 1996. En Europe, et sur d’autres marchés, elle est disponible en variante Sportback à hayon ainsi qu’en berline mais, encore une fois, seule la berline fera le trajet vers nous, alors que le modèle Cabriolet n’est pas reconduit. Dommage…

Élaborée sur la plate-forme MQB, servant aussi la Volkswagen Golf de huitième génération, la nouvelle A3 est particulièrement frappante, ses volumes massifs et ses lignes ciselées lui donnant un look nettement plus athlétique. La calandre Singleframe est plus imposante, les flancs sont sculptés et l’ajout du logo de la marque sur les bas de caisse est du plus bel effet. Comme c’est souvent le cas lors d’une refonte, ce modèle est à la fois plus long, plus large et légèrement plus haut que le modèle actuel.

Un seul moteur

Pour le marché international, la nouvelle A3 fait appel à plusieurs blocs diesel et essence selon le cadre législatif de chaque continent ou pays.

Pour l’Amérique du Nord, le seul moteur disponible est un quatre cylindres turbocompressé à essence qui est toutefois doté de l’hybridation légère par le biais d’un système électrique de 48 volts.

L’A3 s’inscrit donc dans la foulée de plusieurs modèles récents d’Audi, la berline de grand luxe A8 ayant été la première à adopter un tel dispositif il y a quelques années. Ce système hybride léger permet donc à la voiture de rouler en roue libre en vitesse de croisière, ce qui permet de réduire la consommation, et de profiter de plus de couple en reprise ou en accélération franche. Les liaisons au sol sont assurées par une suspension classique avec ressorts en acier ou par une suspension pneumatique adaptative au choix de l’acheteur.

Photo: Tobias Sagmeister

Un habitacle numérique

Tout comme la Golf MK8 ainsi que plusieurs modèles récents d’Audi, la nouvelle A3 affiche un habitacle entièrement numérique, le cockpit virtuel remplaçant le bloc d’instruments faisant maintenant partie de la dotation de série.

Le système de télématique a également été revu, l’écran mobile du modèle actuel cédant sa place à un écran tactile fixe en couleurs de 10,1 pouces qui présente les différentes options de menus et de sous-menus sous forme de tuiles, à l’image d’un téléphone intelligent.

Photo: Tobias Sagmeister

Audi n’a pas donné de détails au sujet de la prochaine S3 qui devrait logiquement suivre l’A3 peu après son arrivée sur notre marché vers le milieu de 2021, mais comme des photos espions de prototypes de la S3 et de la RS 3 ont commencé à circuler sur la toile, il y a fort à parier que la première de la S3 est presque imminente, alors que celle de la RS 3 surviendra un peu plus tard.

En ce qui a trait aux tarifs, ceux-ci ne seront établis que peu avant le déploiement en concession, mais devraient être similaires à ceux des modèles actuels avec un prix de départ de 34 500 $ pour l’A3 et de 53 400 $ pour la S3.

