En Studio: le triste destin des voitures sous-compactes

Les jours sont sombres dans la catégorie des voitures sous-compactes.

Au cours des dernières années, plusieurs modèles ont été retirés de notre marché et l’hécatombe ne semble pas sur le point de se terminer.

Toyota a récemment confirmé l’abandon de la Yaris et chez Honda, même si une nouvelle Fit a fait son apparition en Europe l’an dernier, tout porte à croire que celle-ci ne sera as vendue chez nous. Et ça, c’est sans parler des modèles comme la Ford Fiesta, la Fiat 500, la Smart Fortwo et la Chevrolet Sonic, toutes abandonnées au cours des dernières années.

À travers tout ça, Nissan a pris l’audacieuse décision de ramener la Versa sur le marché canadien pour l’année-modèle 2021. Le constructeur croit qu’il y a encore de la place pour ce type de véhicule malgré la popularité grandissante des véhicules utilitaires.

Idée de génie ou utopie? Antoine Joubert et Daniel Melançon en discutent dans cette capsule En Studio!