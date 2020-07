Une Ville du Québec veut interdire les voitures qui tournent au ralenti

Le Ford Bronco 2021 arrive et il a le Jeep Wrangler dans sa mire

Après des années d’attente et de rumeurs, Ford a dévoilé le nouveau Bronco 2021. Pour ceux qui en doutaient encore, la guerre à Jeep est officiellement déclarée. Fortement inspiré du Bronco de première génération (1966 à 1978), le Ford Bronco 2021 est un véhicule 4x4 pur et dur, pensé et …