En vidéo : Antoine Joubert présente le Can-Am Ryker

Plus de 10 ans après avoir créé son Spyder, le fabricant québécois Can-Am souhaite maintenant attirer un autre type de clientèle avec son nouveau Ryker.

Plus léger et surtout plus abordable, le Ryker est un véhicule à trois roues, quelque part entre une moto et une voiture. Pensé et développé au Québec, le bolide fabriqué au Mexique devient en quelque sorte le petit frère du Spyer, plus gros et plus confortable.

Après quelques jours d’essais à bord de cet engin pas comme les autres, le chroniqueur de Guide de l’auto Antoine Joubert était de passage à l’émission Salut Bonjour pour livrer ses impressions.