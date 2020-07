Nissan dévoilera son premier VUS électrique cette semaine

Nissan Kicks 2020 : plus convaincant qu’il n’y paraît

Sur papier le Nissan Kicks 2020 peut paraître bien ordinaire. Un petit pseudo VUS animé par un moteur tout ce qu’il y a de plus banal et qui ne peut même pas être livré avec les quatre roues motrices. Rien de bien révolutionnaire, vous en conviendrez. Pourtant, quand on en …