L’acteur Michael Fassbender pilotera pour Porsche en ELMS

Après Steve McQueen, Paul Newman et Patrick Dempsey, pour ne nommer que ceux-là, c’est au tour de Michael Fassbender de passer du cinéma à la course automobile.

Bien connu pour avoir incarné Magneto dans les films X-Men ainsi que le fondateur d’Apple dans Steve Jobs, il conduira une Porsche 911 RSR de l’écurie Proton Competition dans le championnat European Le Mans Series (ELMS) en 2020.

L’acteur germano-irlandais caresse le rêve ultime de participer aux 24 Heures du Mans. D’ailleurs, on peut voir son entraînement et sa préparation dans la série Road to Le Mans diffusée sur YouTube. Il pilotait une Porsche 911 GT3 Cup dans le cadre de la Porsche Driving Experience.

Photo: Porsche

« Avant même de devenir acteur, je rêvais de faire de la course. Pour moi, c’était clair à un très jeune âge. Mon père était un pilote chevronné et il m’a appris beaucoup de choses, explique-t-il. J’ai toujours aimé me lancer à fond dans un virage – et en sortir tout aussi vite. »

Fassbender a effectué ses débuts professionnels dans plusieurs séries du Ferrari Challenge en 2017 et 2018.

Cette fois, au sein de Proton Competition, il partagera la 911 RSR numéro 93 avec les pilotes Richard Lietz et Felipe Fernández Laser.

« Ce sera intéressant de voir comment Michael progresse. En tant qu’équipe, nous sommes ravis de pouvoir l’accompagner dans sa route vers Le Mans », a déclaré le directeur de l’écurie, Christian Ried.

La première course de Fassbender en ELMS sera les 4 Heures du Castellet le 19 juillet.

