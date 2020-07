Balado : les voitures sous-compactes en voie de disparition

Alors que plusieurs modèles sous-compacts ont tiré leur révérence récemment, c’est au tour de la Toyota Yaris de quitter le marché canadien.

Pourtant très populaires chez nous il y a quelques années à peine, les sous-compactes doivent maintenant faire face à une demande de plus en plus forte des consommateurs pour des petits véhicules utilitaires, mais aussi à un prix compétitif de modèles compacts plus spacieux et mieux équipés (Honda Civic, Toyota Corolla, etc.).

Qui plus est, la marge de profit pour ces véhicules est pratiquement inexistante pour les constructeurs, ce qui ne les motive certainement pas à en vendre!

Malgré tout ça, Nissan a pris l’audacieuse décision de ramener la Versa sur le marché canadien pour l’année-modèle 2021. On espère ainsi acquérir de grosses parts de marché dans un segment qui ne semble plus intéresser plusieurs marques concurrentes.

De passage au micro de Pierre Nantel à QUB Radio, Antoine Joubert a discuté de la situation en plus de revenir sur sa chronique de la semaine où il faisait justement allusion au retour de la Versa.