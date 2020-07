En Studio : c'est la fin des voitures chez Lincoln

Autrefois une marque de grand prestige, Lincoln se cherche depuis plusieurs années. Et comme d’autres marques de l’industrie, elle tente de se réinventer en misant sur les VUS.

Nous avons récemment appris que Lincoln abandonnera ses deux dernières voitures traditionnelles afin de se concentrer uniquement sur ses modèles utilitaires. Ainsi, les berlines MKZ et Continental ne seront pas de retour en 2021.

La gamme de Lincoln sera donc composée de VUS, et rien d’autre. On y retrouvera le Corsair, le Nautilus, l’Aviator et le Navigator.

Cette décision marque la fin d’un long et important chapitre de l’histoire américaine. Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent de cela au cours de cette capsule En Studio.