Avec le Bronco, Ford veut créer une marque

Le dévoilement du Ford Bronco approche à grands pas et on en sait un peu plus sur la stratégie que compte utiliser Ford avec ce véhicule tant attendu.

En levant le voile sur le Bronco 2021, le constructeur américain souhaite entamer quelque chose de plus grand qu’un simple nouveau modèle. Avec le nom Bronco, Ford souhaite créer une marque bien à elle, qui servira à jouer du coude avec Jeep.

On parlera ainsi de la « famille Bronco », qui verra d’abord le jour avec le Bronco 2 portes, le Bronco 4 portes ainsi que le plus petit Bronco Sport, qui seront tous dévoilés en même temps le 13 juillet.

Certes, les modèles Bronco demeureront liés à Ford, mais ils auront leur propre logo et leur propre ADN. On souhaite ainsi adopter une stratégie similaire à celle de la Mustang, qui devient elle aussi une famille de véhicules avec l’arrivée de la Mustang Mach-E.

Ailleurs dans l’industrie automobile, Toyota a utilisé une approche similaire avec la Prius il y a quelques années. En plus du modèle régulier, on retrouvait la Prius c et la Prius V, deux véhicules très différents qui partageaient le même nom. Land Rover joue également cette carte avec le nom Range Rover.

Le plein-air comme fer de lance

Avec les véhicules de sa gamme Bronco, Ford entend séduire les amateurs de plein-air et d’aventures. Le nouveau slogan « construit pour conquérir » traduit cette volonté.

Aux États-Unis, Ford ira même jusqu’à offrir aux nouveaux propriétaires de Bronco une participation à un camp de conduite hors-route baptisé « Off-Roadeo ». Des études ont actuellement lieu à savoir si cela sera aussi offert aux consommateurs canadiens, mais rien n’a été confirmé pour le moment.

