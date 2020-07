En vidéo : une Volkswagen Golf R de 730 chevaux

La prodigieuse Volkswagen Golf R nous a quittés pour 2020 et la prochaine génération n’arrivera pas sur le marché avant 2022.

Que sait-on à son sujet? Eh bien, son design sera basé sur la nouvelle Golf GTI dévoilée en février dernier, avec un peu plus de caractère et quelques touches exclusives, et son moteur développera une puissance largement supérieure aux 292 chevaux (et 280 livres-pied de couple) que l’on connaissait.

Ce ne sera pas le redoutable TFSI à cinq cylindres de 2,5 litres de la division de luxe Audi, malheureusement, car cette dernière a refusé de le partager avec la compagnie-mère.

Pas de problème, s’est dit le propriétaire allemand d'une Golf R. Celui-ci a mis la main sur le moteur d’une Audi RS 3, qui génère 394 chevaux, et l’a installé dans sa voiture. Mais ce n’est pas tout : il a aussi remplacé le turbocompresseur par un autre créé sur mesure par la firme TheTurboEngineers et apporté quelques modifications supplémentaires.

Le résultat est une puissance foudroyante de 730 chevaux – environ 2,5 fois la cavalerie de la Golf R de base!

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir cette bombe se livrer à des duels d’accélération contre une RS 3 et même une RS 6. Le spectacle est aussi intéressant à regarder qu’à écouter, mais bien sûr on ne vous dévoilera pas le punch.

Chose certaine, ça démontre la solidité de la plateforme et le grand potentiel de tuning de la compacte de Wolfsburg.

