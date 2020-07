Ventes automobiles : baisse de 45 % au deuxième trimestre de 2020

Boostées par le dédain du transport en commun: les ventes de voitures reprennent

Par Alex Proteau MONTRÉAL – Les ventes de voitures ont repris au cours des derniers jours après deux mois de vaches maigres, et on trouve parmi les clients plusieurs personnes qui n’ont plus envie d’utiliser le transport en commun, qu’ils estiment propice à la contagion. C’est le cas d’Étienne Gilbert, …