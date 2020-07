Ford Bronco 2021 : le grand jour approche!

Après des années de rumeurs et d’attente, c’est finalement ce mois-ci que Ford dévoilera au monde entier le nouveau Bronco 2021.

Histoire de nous faire languir, le constructeur américain a dévoilé une vidéo promotionnelle où l’on peut clairement apercevoir la calandre de ce véhicule, qui fait partie des véhicules les plus attendus de l’année.

On peut y apercevoir des phares ronds qui rappellent inévitablement la première génération du Bronco, construite par Ford de 1966 à 1978. On eut également y voir l’appellation « BRONCO » inscrite en grosses lettres. Aucune erreur possible!

Rappelons que le dévoilement officiel du Bronco aura lieu le 13 juillet prochain. Ford avait d’abord choisi le 9 juillet, mais une controverse liée à la date d’anniversaire de O.J. Simpson a forcé le constructeur à corriger le tir.

Offert en variantes à deux ou à quatre portes, il sera construit à partir du châssis du Ford Ranger et il rivalisera directement avec le légendaire Jeep Wrangler.

En plus du Bronco, Ford s’apprête à lever le voile sur un autre véhicule baptisé le Bronco Sport. Celui-ci adoptera un look similaire, mais ses dimensions seront plus compactes et devraient s’apparenter à celles du Ford Escape.

En vidéo: les 10 dévoilements les plus attendus de 2020

