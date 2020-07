Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Volkswagen Arteon

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des grandes berlines, où une Allemande vient détrôner les Japonaises.

En effet, la Volkswagen Arteon (PDSF à partir de 49 690 $) est notre Meilleur achat pour 2020, et ce, malgré un prix passablement plus élevé. Pourquoi? Eh bien, voyez-là comme une Audi à rabais!

Une seule version figure au menu. Appelée Execline, elle est tout équipée et comprend le rouage intégral 4MOTION. Cette voiture fait systématiquement tourner les têtes, encore plus avec l’ensemble décor R-Line. En même temps, elle se veut plus pratique que ses rivales grâce à un hayon qui s’ouvre sur un très vaste coffre arrière.

Photo: Volkswagen Canada Inc.

Ultra luxueux, l’habitacle impressionne par une présentation à la fois noble et épurée – un heureux mariage de style entre les plus récents environnements de Volkswagen et d’Audi. Par exemple, une instrumentation baptisée Volkswagen Digital Cockpit de 12,3 pouces, claire et ultramoderne, enrobée d’une planche de bord où tous les matériaux sont de belle facture.

Et sur la route, l’Arteon montre un comportement remarquable. Grâce à ses différents modes de conduite, elle offre toujours le meilleur des mondes. Le moteur de la Golf R aurait été apprécié, mais les 268 chevaux du quatre cylindres turbocompressé sont quand même vaillants.

Photo: Volkswagen

La deuxième position dans la catégorie des grandes berlines revient à notre championne de l’an dernier, la Toyota Avalon (PDSF à partir de 42 690 $). Celle-ci charme par son grand confort sur la route, mais aussi par sa dynamique de conduite rehaussée d’un cran comparativement à l’ancienne génération. Elle a un beau style, surtout en version XSE, ainsi qu’un V6 à la fois puissant et peu assoiffé d’essence. N’oublions pas la fiabilité!

Finalement, la Nissan Maxima (PDSF à partir de 41 140 $) se classe troisième grâce à son caractère sportif, tant au niveau du design que de la conduite. Son V6 de 3,5 litres développant 300 chevaux livre de belles performances. On aime aussi la finition soignée de son habitacle, qui imite celle d’une marque de luxe, et ses faibles coûts d’entretien.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Volkswagen Arteon – 82% Toyota Avalon – 81% Nissan Altima – 80%

