Balado : Jacques Duval surprend Antoine Joubert

Le créateur du Guide de l’auto, Jacques Duval, a surpris Antoine Joubert lors de sa chronique à QUB Radio.

Fidèle à ses habitudes, il ne s’est pas retenu de donner son opinion sur la sortie du nouveau Ford F-150, le camion le plus vendu au Québec.

« Le succès du Ford F-150 est colossal et ça mérite d’être souligné dans la colonne des choses rares, mais [...] si les gens veulent retrouver le plaisir de conduire, ils doivent conduire une automobile et non pas un camion! »

Pour tout savoir à propos du merveilleux monde de l'automobile, ne manquez pas l'émission du Guide de l'auto, tous les samedis à 10h sur QUB Radio!

En vidéo: Essai souvenir de Jacques Duval au volant d'une Dodge Charger Daytona 1969