Le Volkswagen Tiguan sera rajeuni, mais il faudra être patient

Le Volkswagen Tiguan destiné au marché européen s'apprête à recevoir une cure de rajeunissement. De ce côté-ci de l’Atlantique, il faudra toutefois s’armer de patience et continuer de se contenter de la version actuelle du véhicule utilitaire sport compact.

Pour 2022, le Tiguan sera livré de série avec des phares et des feux à DEL. Quant au pare-chocs avant de même qu’à sa grille, ils ont été redessinés. Chaque version sera équipée de nouvelles jantes dont le diamètre oscillera entre 17 et 20 pouces. On nous promet également une nouvelle palette de couleurs.

De l’arrière, il sera facilement distinguable aux côtés du Tiguan actuel, puisque le nom du modèle sera désormais inscrit au centre du hayon sous l’emblématique logo de la marque allemande. On emploiera aussi une nouvelle calligraphie pour l’écusson « 4MOTION ».

On nous indique également que l’habitacle a été mis au goût du jour. En plus d’offrir un éventail de 15 couleurs pour la luminosité ambiante, il sera possible d’opter pour les contrôles tactiles de la climatisation. Au centre de la planche de bord, on retrouvera la plus récente génération du système d’infodivertissement du constructeur allemand. En option, il sera également possible de choisir une chaîne Fender de 480 watts.

Photo: Volkswagen

Avec une production mondiale de plus de 910 000 unités entre 2007 et 2019, il ne fait aucun doute que le Tiguan est un joueur majeur pour le constructeur.

Au moment d’écrire ces lignes, Volkswagen Canada n’a pas divulgué les informations techniques pour le marché canadien. Or, il est prévu qu’une mouture quelque peu revampée du Tiguan débarque chez nous à l’automne 2021.

En ce qui a trait à la mécanique, elle devrait demeurer inchangée. On continuera donc de retrouver le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L qui développe 184 chevaux. La composition de la gamme demeurera la même : Trendline, Comfortline, Highline et Execline.

En vidéo: 10 VUS européens parfaits pour le Québec