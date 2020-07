Le Ford Mustang Mach-E est plus puissant que prévu

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Ford fait beaucoup jaser avec son nouveau multisegment électrique, le Mustang Mach-E 2021, depuis son lancement en novembre dernier.

C’est aujourd’hui que les détenteurs de réservations aux États-Unis et au Canada peuvent passer officiellement leurs commandes et, pour l’occasion, la compagnie a une bonne nouvelle à annoncer : le Mustang Mach-E est plus puissant qu’on l’annonçait au départ.

D’abord, les modèles à rouage intégral et à grande autonomie (475 km) passent de 332 à 346 chevaux et leur couple, de 417 à 428 livres-pied. Ils pourront ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes environ.

Ceux à grande autonomie mais avec des roues motrices arrière produiront 290 chevaux et 317 livres-pied de couple au lieu de 282 et 306, respectivement.

Pour ce qui est des Mustang Mach-E équipés de la batterie à autonomie standard (370 km), leur puissance est majorée de 255 à 266 chevaux, tandis que le couple augmente de 417 à 428 livres-pied dans le cas des modèles à transmission intégrale et de 306 à 317 livres-pied dans ceux à propulsion.

« Nous demeurons déterminés à honorer la promesse de marque de Mustang, a déclaré Ron Heiser, ingénieur en chef de la Mustang Mach-E. Ces données de performance, supérieures aux estimations, montrent que notre équipe tire le maximum absolu de ce véhicule pour qu’il soit fidèle non seulement au style Mustang, mais aussi à l’âme même de la marque. »

Ford ne fait aucune mention toutefois de la version GT Performance, annoncée à 459 chevaux et 612 livres-pied de couple. Celle-ci peut être réservée mais pas encore commandée officiellement, car son arrivée n’est prévue que l’été prochain. Son chrono de 3,5 secondes pour le sprint 0-100 km/h est plus rapide que n’importe quel autre modèle Mustang de l’histoire.

Photo: Ford

En passant, si vous avez des doutes sur la performance en hiver, sachez que les ingénieurs de Ford ont mis à l’épreuve le système de transmission intégrale du Mustang Mach-E dans des conditions extrêmes de froid et de danger au Smithers Winter Test Center, dans le nord du Michigan.

Rappelons aussi que Ford ajoute une technologie de conduite semi-autonome et permet des recharges plus rapides avec son multisegment électrique.

Le Mustang Mach-E 2021 se vend à partir de 50 495 $ en version de base Select. Les premières livraisons doivent avoir lieu avant la fin de l’année.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Ford Mustang Mach-E 2021