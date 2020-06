La Kia Sedona 2021 ne veut plus se faire appeler une fourgonnette

Kia a récemment dévoilé des images de sa nouvelle Sedona 2021, aussi appelée Carnival dans son marché domestique en Corée.

La compagnie entend miser sur un nouveau design branché pour attirer plus d’acheteurs. D’ailleurs, elle ne la décrit plus vraiment comme une fourgonnette, mais plutôt comme un « grand véhicule utilitaire ».

Il est vrai que, de certains angles, cette nouvelle Sedona a des airs de Ford Explorer et de Chevrolet Traverse. En d’autres mots, elle paraît moins grasse et plus musclée. Les fausses plaques de protection sur les pare-chocs accentuent le look VUS.

Bien sûr, le plus gros changement s’observe à l’avant. La fameuse calandre en museau de tigre de Kia s’éloigne beaucoup de ce qu’on a vu jusqu’à maintenant – par sa taille, oui, mais surtout par son grillage chromé à motif en diamant. Elle est bordée par des feux de jour à DEL dont la forme est tout à fait unique. Les phares sont séparés en deux blocs de chaque côté et surplombés par une bande de chrome qui vient créer une nette division avec le capot.

Photo: Kia

Sur les flancs, on remarque de nouvelles jantes au design accrocheur et une garniture d'apparence chromée ou en aluminium sur les montants de toit derrière les portières arrière. Le postérieur est tout aussi rectiligne et dominé par des feux à DEL pleine largeur.

Malheureusement, c’est tout ce qu’on peut vous montrer pour l’instant, car aucun détail technique n’a encore été fourni. La Sedona 2021 conservera-t-elle son V6 de 3,3 litres développant 276 chevaux ou adoptera-t-elle celui de 3,8 litres du Telluride qui génère 291 chevaux? Ou fera-t-elle le saut vers l’hybride elle aussi? Chose certaine, elle a besoin de répliquer aux Chrysler Pacifica et Toyota Sienna, toutes deux revues pour 2021 et offrant une motorisation hybride (la première en option, la seconde de série).

Les ventes en Corée débuteront vers la fin de l’été et en Amérique du Nord quelques mois plus tard. Comptez sur nous pour vous tenir informés d’ici là.

