Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : BMW Série 5

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des voitures intermédiaires de luxe.

Rien ne change au classement établi en 2019, ce qui signifie que la BMW Série 5 (PDSF à partir de 64 050 $) mérite l’honneur pour une deuxième année de suite.

La berline bavaroise propose un grand choix de motorisations, de finitions et d’équipement pour tous les goûts, que ce soit de préférence sportive ou luxueuse. Par exemple, la version hybride rechargeable 530e xDrive mise sur un total de 248 chevaux et une autonomie estimée à 34 km en conduite 100% électrique. La M550i xDrive affiche des performances relevées avec son moteur V8 gonflé à 523 chevaux, mais les rutilantes M5 et M5 Competition sont les plus rapides avec 600 et 617 chevaux. Dans tous les cas, le rouage intégral est inclus de série.

Photo: BMW Canada

L’agrément de conduite demeure très présent avec la BMW Série 5 et l’aide beaucoup à se démarquer de la concurrence. Il y a aussi le système multimédia iDrive convivial et une suite complète de caractéristiques de sécurité avancées. N’oublions pas l’habitacle enveloppant et très ergonomique. Dernier point : la fiabilité des produits BMW continue de s’améliorer de façon appréciable.

En deuxième place dans cette catégorie, on retrouve les Audi A6 et A7 (PDSF à partir de 62 400 $ et 78 700 $, respectivement). On apprécie toujours la finition soignée de l’habitacle ainsi que le design à la fois élégant et sophistiqué. Pour 2020, la nouvelle génération s’enrichit avec les modèles A6 allroad, S6/S7, RS 6 Avant et RS 7 Sportback. Dans les deux derniers cas, c’est un V8 biturbo de 590 chevaux qui se cache sous le capot.

Finalement, la Volvo S90 (PDSF à partir de 67 000 $) occupe la troisième place des voitures intermédiaires de luxe grâce à son design extérieur séduisant, son habitacle confortable ainsi que son moteur puissant. C’est sans compter sa sécurité de classe mondiale et sa version hybride rechargeable qui procure une autonomie de 34 km.

Pointage du Guide de l’auto 2020

BMW Série 5 – 86% Audi A6/A7 – 82% Volvo S90 – 79%

En vidéo : On a analysé la BMW M5 de fond en comble