Alexa d’Amazon débarque dans les véhicules GM au Canada

Les assistant vocaux sont très à la mode. Selon des données de la firme eMarketer, près de six millions de Canadiens s’en servaient à la maison en 2019 et ce nombre continue d’augmenter rapidement.

Les véhicules emboîtent le pas aussi. Avec Apple CarPlay (Siri) et Android Auto (Assistant Google), les conducteurs ont accès à ce genre d’expérience. Il ne faut pas oublier Amazon avec Alexa, qui commence à se répandre dans l’industrie.

C’est maintenant le cas pour les véhicules de General Motors au Canada. Annoncée l’automne dernier, la fonctionnalité s’intègre aux modèles Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac 2020 et 2021, de même qu’aux modèles 2018 et 2019 équipés d’un système d’infodivertissement compatible et d’une connexion 4G LTE par le biais d’une mise à jour logicielle à distance.

Photo: General Motors

Avec Alexa, il est possible de contrôler les serrures, démarrer ou éteindre le moteur, obtenir des directions de navigation vers un lieu précis, trouver un café ou un resto à proximité, faire des appels téléphoniques, jouer une chanson ou une station de radio spécifique, etc.

Le conducteur peut même consulter les actualités, régler des appareils connectés à la maison, ajouter des articles à sa liste de magasinage et profiter des nombreux autres talents d’Alexa – tout ça bien sûr en gardant les deux mains sur le volant.

Vous aurez compris qu’un plan de données Internet est également requis pour que le système fonctionne. Pour en savoir plus sur Alexa, ses services et sa configuration, GM invite ses clients à se rendre sur le site Onstar.ca.