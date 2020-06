Un Kia Seltos 100% électrique serait en préparation

Kia Soul 2020: l'avis d'Antoine Joubert

Bon an mal an, le Kia Soul fait partie du paysage automobile depuis plus de 10 ans. Entièrement renouvelé pour l’année-modèle 2020, le Soul en est à sa troisième génération, et il propose plus de confort et d’équipement que jamais. Partageant désormais la scène avec le Seltos , un nouveau …