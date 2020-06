Ford Bronco 2021 : la date de dévoilement repoussée en raison d’une controverse impliquant O.J. Simpson

Le dévoilement officiel du Ford Bronco 2021 sera retardé de quatre jours en raison d’une controverse entourant la date d’anniversaire de l’ancien joueur de football O.J. Simpson.

La semaine dernière, Ford a confirmé que le dévoilement très attendu Bronco 2021 allait se dérouler le 9 juillet. Rapidement, certaines personnes ont toutefois remarqué que cette date coïncide avec l’anniversaire de naissance d'O.J. Simpson.

Plusieurs y ont rapidement vu un clin d’œil de Ford envers la tristement célèbre poursuite policière impliquant Simpson et un Ford Bronco blanc. L’homme était alors suspect des meurtres de son ex-épouse Nicole Brown Simpson et son ami Ronald Goldman.

Or, selon les dires de Ford, il s’agit d’une pure coïncidence. Le constructeur a d’ailleurs confirmé aujourd’hui que le dévoilement du véhicule était repoussé au 13 juillet en raison de cette controverse.

The reveal of the all-new Bronco lineup will now happen on Monday, July 13. This is instead of July 9. We are sensitive and respectful to some concerns raised previously about the date, which was purely coincidental.