Mazda lance la camionnette BT-50 2021... mais pas pour nous

Mazda ne vend plus de camionnettes en Amérique du Nord depuis l’abandon de la Série B, un clone de l’ancien Ford Ranger, en 2010. Ailleurs dans le monde, c’est différent. Celle qui se fait appeler BT-50 vient tout juste d’accoucher d’une troisième génération et on ne peut s’empêcher de l’admirer.

Le véhicule repose sur le châssis de l’Isuzu D-Max, sauf qu’il n’en paraît rien tellement le design KODO de Mazda prend le dessus. Évidemment, chacun a ses goûts, mais avez-vous déjà vu une petite camionnette aussi sexy et raffinée? Peut-être que le futur Hyundai Santa Cruz saura faire encore mieux…

Photo: Mazda

Selon les informations disponibles, la Mazda BT-50 que vous voyez ici est une version haut de gamme, donc plus luxueuse. D’autres versions plus rudimentaires et sans doute un peu moins élégantes seront offertes à ceux qui désirent simplement un outil de travail.

À 5,28 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,78 mètre de haut, ce modèle est à peine plus petit qu’un Ranger à cabine double et caisse de six pieds.

L’habitacle de la BT-50 donne carrément l’impression d’être assis dans une voiture ou un multisegment et non dans une camionnette. L’ergonomie et le choix des matériaux sont finement étudiés. Voyez aussi l’aménagement de la console. Au centre de la planche de bord, on retrouve un écran tactile de neuf pouces. Certaines versions proposent même des cadrans numériques derrière le volant.

Photo: Mazda

Enfin, pour ce qui est des capacités, on sait que la nouvelle Mazda BT-50 mise entre autres sur un moteur turbodiesel à quatre cylindres de 3,0 litres qui génère 190 chevaux et un couple de 332 livres-pied – des chiffres très comparables aux Chevrolet Colorado et GMC Canyon à moteur Duramax de 2,8 litres (181 chevaux, 369 livres-pied). Des boîtes manuelle et automatique à six rapports figurent au menu. Il est ainsi possible de transporter des charges de 2 347 litres et de remorquer jusqu’à 7 716 livres (Ranger : 7 500).

La production de la Mazda BT-50 se fait en Thaïlande pour une exportation en Asie et en Australie. Que diriez-vous d’un retour en Amérique du Nord? On peut rêver…

