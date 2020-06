Volkswagen ID. 4 : voici de quoi aura l'air le prochain véhicule électrique de Volkswagen

Chine: Volkswagen investit 3 milliards $ CAN dans l’électrique

Le géant allemand de l’automobile Volkswagen a annoncé vendredi un investissement total d’environ 3 milliards $ CAN pour se développer dans l’électrique en Chine, le premier marché automobile mondial. La Chine, qui représente 40% des ventes de Volkswagen, est «le plus grand marché mondial de l’e-mobilité» et «en 2025, 1,5 …