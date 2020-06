BMW M5 2021 : 617 chevaux et rien de moins pour le Canada

Trois semaines après avoir modernisé la Série 5 pour 2021, le constructeur allemand BMW enchaîne avec l’expression ultime de sa berline intermédiaire, la M5.

Il n’y a aucun changement au V8 biturbo de 4,4 litres. Toutefois, contrairement à d’autres pays qui recevront aussi la M5 régulière de 600 chevaux, BMW Canada offrira seulement la M5 Competition de 617 chevaux. Générant un couple de 553 livres-pied et mariée à une boîte automatique Steptronic M à huit rapports, celle-ci atteint 100 km/h en 3,3 secondes – moins de temps qu’il en faut pour lire cette phrase!

La voiture doit également ses performances à son rouage intégral xDrive M avec différentiel arrière actif M qui répartit le couple entre les roues gauche et droite. Si l’envie nous prend, on peut même forcer la distribution du couple en entier vers l’essieu arrière et ainsi obtenir les sensations d’une authentique voiture à propulsion.

Photo: BMW

On retrouve ensuite un châssis encore plus rigide (et abaissé de sept millimètres par rapport à la M5 de base), une suspension optimisée avec système d’amortissement adaptatif à trois modes, une direction assistée réglable en deux modes et d’imposantes roues en alliage léger M de 20 pouces chaussées de pneus 275/35R20 à l’avant et 285/35R20 à l’arrière. Le freinage est assuré par des disques ventilés en composite (ou optionnellement en carbone-céramique) et des étriers à six pistons à l’avant.

N’oublions pas l’échappement sport M avec clapet actif qui permet de varier le son du moteur, ni le mode Piste conçu spécialement pour les circuits. Avec ce dernier, tous les dispositifs de sécurité et de confort sont désactivés, tandis que l’instrumentation passe à un affichage M. De plus, pour nous aider à rester bien concentré au volant, l’écran central et le système audio s’éteignent tous les deux.

Photo: BMW

Pour le reste, mentionnons que la BMW M5 Competition 2021 profite des mêmes nouveautés que les autres versions de la Série 5, dont une calandre, des phares et des parechocs redessinés. Elle ajoute cependant divers éléments noirs pour un look plus agressif. En outre, cinq nouvelles couleurs de carrosserie sont offertes, dont le Rouge Motegi que vous voyez ici.

À l’intérieur, l’écran central tactile de plus grande dimension (12,3 pouces) retient l’attention, de même que l’assistant intelligent amélioré qu’on peut interpeller en disant par exemple « Hey BMW ».

La production de la BMW M5 2021 débutera le mois prochain et les premières livraisons sont prévues en août. Le prix canadien est fixé à partir de 121 000 $, ce qui représente une baisse de 1 500 $ par rapport à la M5 Competition 2020.

En vidéo: la BMW M5 mise à l'essai