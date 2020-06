Quoi choisir pour remplacer un Volkswagen Tiguan?

Après avoir possédé un Volkswagen Tiguan 2015, j’ai choisi de passer au modèle 2019 et je suis amèrement déçu. J’aimerais donc le remplacer par un plus petit modèle que je garderai de longues années. Je m’apprête à prendre ma retraite et je voyagerai avec le véhicule. Je souhaite qu’il soit fiable, nerveux, avec la traction intégrale, et faible en coûts d’entretien. Que devrais-je choisir?

Bonjour Marc,

Vous avez raison, le nouveau Tiguan est à ce point différent du précédent modèle qu’il est presque inapproprié de le baptiser ainsi. Bien qu’il soit plus populaire que jamais, on perd beaucoup en plaisir de conduite.

En excluant bien sûr de l’équation les frais que vous devrez assumer pour vous défaire de votre Tiguan actuel, je me permets de vous suggérer trois choix.

D’abord, la Subaru Crosstrek, qui pourra recevoir dès la fin août un moteur de 2,5 litres de 182 chevaux. Une voiture géniale au chapitre du comportement, sans compter qu’elle est plus confortable et raffinée que par le passé, et d’une excellente maniabilité. Ses aptitudes hivernales sont supérieures à celles de toute concurrence et sa fiabilité est quasi exemplaire. Petit bémol, les coûts d’entretien seront un tantinet plus élevés que chez les marques japonaises ou coréennes, mais comparables à votre Tiguan.

En deuxième choix, le Mazda CX-30. Son habitacle est plus petit, mais ce véhicule vous impressionnera aussi par sa maniabilité et sa nervosité. Utilisant l’ensemble des éléments mécaniques de la Mazda3, il pèche toutefois par une visibilité quelconque et par un volume de chargement plus restreint. La solution serait alors de grimper à l’échelon supérieur et d’opter pour le CX-5, qui pourrait sans doute vous offrir le meilleur des deux mondes. Un tantinet plus spacieux et confortable que le CX-30, avec cette même nervosité au chapitre de la conduite, au prix d’accélérations un peu moins rapides, question de poids.

Finalement, vous pourriez aussi opter pour le Honda HR-V, un bon produit dont la capacité de chargement impressionne. Vous serez toutefois déçu par le niveau sonore et par le comportement routier, loin d’être inspirant. Voilà pourquoi je vous dirige davantage chez Subaru ou chez Mazda.

