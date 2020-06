Dodge Challenger 2020 : nouvelle édition commémorative

En novembre dernier, le constructeur Fiat-Chrysler (FCA) avait lancé une édition 50e anniversaire de la Dodge Challenger, disponible en 70 exemplaires de couleur Go Mango (orange) pour le Canada. Il en rajoute maintenant avec une nouvelle Édition commémorative et une couleur inédite.

La voiture se démarque d’abord avec un capot, un toit et un aileron arrière au fini noir de même que des jantes « Gold School » de 20 pouces. Il y a ensuite tout un lot d’écussons exclusifs, comme un « Challenger 50 » sur la calandre, l’aileron et le tableau de bord, des « 50 » illuminés dans les phares et un « FUEL » sur le volet du réservoir d’essence au fini noir. Des freins Brembo sont disponibles avec étriers au fini bronze.

L’habitacle de l’Édition commémorative souligne lui aussi les 50 ans de la Challenger. Les sièges sport en cuir Nappa et en Alcantara possèdent un logo « 50 » brodé sur les dossiers et c’est la même chose pour les tapis de plancher. L’écran derrière le volant affiche une Challenger 1970 au démarrage et on retrouve à ses côtés des cadrans à fond blanc accentués de jaune.

Photo: FCA

Les portières ont des empiècements en Alcantara, tandis que le tableau de bord et la console intègrent des garnitures en fibre de carbone véritable. Des coutures contrastantes de couleur sépia ornent l’ensemble du décor. Il n’y a aucune amélioration côté moteur ou châssis, par contre.

L’ensemble Édition commémorative est offert avec les versions R/T, Scat Pack 392 et Scat Pack 392 Widebody de la Dodge Challenger 2020. Le choix de couleurs extérieures comprend Blanc intense, Triple nickel, Noir absolu, Rouge intense, Bleu indigo, Cristal granite et la nouvelle « Smoke Show » (gris fumé).

Le prix n’a pas encore été annoncé.

