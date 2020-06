Puis-je tirer une roulotte avec une Subaru Outback?

Je possède une Honda Fit 2007 et j’aimerais me procurer une Subaru Outback 2015 à moteur à six cylindres à plat de 3,6 L. L’exemplaire qui m’intéresse affiche 80 000 kilomètres. Puis-je tirer une tente-roulotte ou une petite roulotte avec ce véhicule?

Bonjour Annie,

Une familiale à quatre roues motrices qui est munie d’un moteur à six cylindres est désormais une denrée plus que rare. Tout comme vous, nous apprécions la Subaru Outback à moteur de 3,6 L.

En revanche, sa capacité de remorquage n’est pas sa plus grande qualité. En effet, le manufacturier mentionne qu’elle peut remorquer jusqu’à 1360 kilogrammes, ce qui représente environ 3000 livres. Considérant que le poids d’une tente-roulotte oscille entre 1000 et 2500 livres en fonction du modèle, ça ne devrait pas représenter un souci pour vous. Assurez-vous toutefois d'acheter une roulotte dont le poids est assez bas pour vous donner une certaine marge de manoeuvre. Il faut prendre en compte que la roulotte sera plus pesante que son poids à vide quand vous partirez en vacances avec les vélos, le kayak, etc.

Photo: Subaru

En plus de profiter de l’été en tirant votre petite roulotte ou votre tente-roulotte, vous aimerez également l’Outback en hiver. En effet, elle est dotée d’un rouage intégral grandement efficace permettant des déplacements sécuritaires, même dans la neige. Son hayon permettant de charger une tonne et demie de stock est également l’un de ses grands atouts.

Cela dit, prévoyez un budget de carburant supérieur à celui de votre Fit actuelle, surtout en période de remorquage.

Comme toujours, lorsqu’il est question d’acquérir un véhicule d’occasion, nous vous recommandons de faire des démarches afin de connaître l’historique du véhicule et de son entretien. Une inspection par un mécanicien de confiance est également de mise.

