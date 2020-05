Une nouvelle gueule pour le Hyundai Santa Fe 2021

Hyundai vient de dévoiler une mystérieuse image et des informations qui nous laissent entrevoir une solide mise à jour de son Santa Fe pour 2021.

Rappelons que le modèle a été complètement revu pour l’année-modèle 2019 et que son cousin, le Kia Sorento, subit le même traitement pour 2021.

Le Hyundai Santa Fe 2021 adoptera une physionomie nettement différente et plus agressive avec une calandre beaucoup plus grande à motifs géométriques – semblable à celle de l’Elantra 2021 récemment dévoilée et du prochain Tucson 2021. Son contour s’intègre à celui des phares, eux aussi redessinés et harmonisés avec les feux de jour à DEL en forme de « T ».

L’effet est mieux réussi selon nous que le Santa Fe actuel, créant un look plus sportif que le Kia Sorento de nouvelle génération.

Sans donner plus de détails pour l’instant (ceux-ci viendront dans les prochaines semaines), Hyundai nous dit que les retouches esthétiques soutiennent les améliorations techniques apportées au véhicule.

À l’instar du Sorento, le Santa Fe 2021 devrait offrir en Amérique du Nord un nouveau groupe motopropulseur hybride basé sur un moteur turbo de 1,6 litre et un moteur électrique de 44,2 kilowatts. On parle d’une puissance de 227 chevaux et d’un couple de 258 livres-pied.

Un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres développant environ 290 chevaux pourrait également remplacer le turbo actuel.

La date de commercialisation du Hyundai Santa Fe 2021 chez nous reste aussi à déterminer.

En vidéo: 10 nouveaux VUS qu'on a hâte de voir sur nos routes