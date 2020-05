Un Honda Pilot 2007 à 3 000$, qu'en pensez-vous?

Voitures d'occasion : Acura MDX ou Honda Pilot?

Quel est le meilleur choix entre un Acura MDX 201 6 et un Honda Pilot Touirng 2016 ? Les deux coûtent 32 000 $ et affichent 80 000 km au compteur. ---------------- Bonjour Patrick, Voilà une question intéressante, sachant que l’Acura MDX coûte à l’achat entre 10 000 $ et …