Volkswagen: un VUS plus petit que le Tiguan s’en vient

Depuis l’arrivée du Volkswagen Tiguan de deuxième génération, intenses sont les rumeurs au sujet de l’arrivée d’un VUS de plus petit format chez Volkswagen.

Voilà que le tout se dessine désormais un peu plus clairement. En effet, la division argentine d’Autoblog a publié que Volkswagen allait produire une version destinée au marché nord-américain de son VUS sous-compact baptisé Tarek en Amérique du Sud et Tharu en Chine.

On ignore encore quelle motorisation se trouvera sous son capot. En revanche, étant donné qu’il est basé sur la plateforme MQB, ce ne serait guère étonnant qu’il soit animé par le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres qu’on retrouve ailleurs chez Volkswagen. À cet effet, Car and Driver avance la possibilité qu’une plus petite cylindrée, également turbocompressée, y prenne place.

Le Tarek/Tharu mesure 4452 millimètres, soit 250 millimètres plus court que le Tiguan actuel. Contrairement à ce qu’offre ce dernier, le futur VUS sous-compact de Volkswagen ne devrait pas pouvoir être doté d’une troisième rangée optionnelle.

Il est aussi légitime de spéculer qu’il sera livré de série avec les roues motrices avant et que le rouage intégral 4Motion soit offert en option.

Le début de la production était initialement prévu pour 2021. Il pourrait donc arriver sur le marché en tant qu’année-modèle 2021 ou 2022.

