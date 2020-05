Une piste de karting québécoise lance des courses virtuelles

La crise liée à la COVID-19 a des répercussions dans tous les domaines, et le sport automobile n'est pas épargné. Les pistes de karting, dont l’activité reprend habituellement au printemps, font partie des victimes.

Pour continuer à courser, de nombreux adeptes se sont tournés vers les courses en ligne. On retrouve même des pilotes de Formule 1 dans des épreuves virtuelles. C’est aussi la voie choisie par la piste québécoise SH Karting qui vient de dévoiler une ligue dédiée.

Ceux qui ont déjà roulé sur la vraie piste ne seront pas perdus puisqu’il s’agit du même circuit reproduit dans le jeu rFactor2. Les karts ne portent pas de licence, mais ressemblent beaucoup à ceux de Tony Kart, tandis que le moteur est un X-30, qui existe réellement.

« Les pilotes trouvent les réactions du kart très réalistes tout comme la piste qui a été fidèlement reproduite », assure Simon Robin, copropriétaire de SH Karting. Par souci d'équité, les réglages sont les mêmes pour tous les concurrents et la direction de course veille pour éviter toute tricherie même virtuelle!

Une course par semaine…pour l’instant

Après une course test qui s’est bien déroulée la semaine passée, le véritable coup d’envoi aura lieu le 16 mai prochain. Au moment d’écrire ces lignes, il y a 20 pilotes inscrits, beaucoup de pilotes de kart, mais l’épreuve pourrait en accueillir jusqu’à 40. Diffusée sur Youtube, la course sera même commentée en direct!

Ensuite, le calendrier prévoit une course chaque samedi si l’intérêt se poursuit. « Nous allons évaluer l’intérêt pour voir si on poursuit plus tard cet été, explique Simon Robin. Mais c’est une formule qui pourrait aussi être intéressante pour l’hiver lorsqu’il n’est plus possible de faire du kart en extérieur ».

Si vous souhaitez vous inscrire, vous devez disposer d’un ordinateur et vous procurer rFactor2 ainsi que le pack « KartSim », au coût de 67 $. Posséder un volant et un pédalier de course est évidemment un plus.

Si vous vous sentez prêts à courser contre des pilotes de kart confirmés, il vous suffit de remplir le formulaire mis en place par SH Karting. Toutefois, sachez que ces courses s’adressent aux personnes qui ont déjà une certaine expérience de la piste, qu’elle soit virtuelle ou pas.

